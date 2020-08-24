Ankaragücü'nde çalışmalar sürüyor!

Süper Lig'de gelecek sezon düşme tehlikesi yaşamak istemeyen Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Başkent ekibinin Fuat Çapa yönetiminde gerçekleşen antrenmanı 1.5 saat sürdü.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Afyonkarahisar kampında yeni sezon çalışmalarını sürdürdü.

Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan takım, istasyon, pas ve şut çalışmasına yoğunlaştı.

Antrenmanda genç ve B takımdan gelen oyuncular performanslarıyla dikkati çekti.



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