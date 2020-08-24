24 Ağustos 2020, Pazartesi

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Ankaragücü'nde çalışmalar sürüyor!

Ankaragücü'nde çalışmalar sürüyor!
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

'de gelecek sezon düşme tehlikesi yaşamak istemeyen Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Başkent ekibinin yönetiminde gerçekleşen antrenmanı 1.5 saat sürdü.

ekiplerinden MKE Ankaragücü, Afyonkarahisar kampında yeni sezon çalışmalarını sürdürdü.
Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan takım, istasyon, pas ve şut çalışmasına yoğunlaştı.
Antrenmanda genç ve B takımdan gelen oyuncular performanslarıyla dikkati çekti.

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