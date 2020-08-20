20 Ağustos 2020, Perşembe
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Sabah saat 07.30'da dayanıklılık koşusuyla güne başlayan Yiğidolar, öğlen antrenmanına ise ısınma hareketleriyle başladı. İdman top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra topla çalışmalar yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor Bolu'da çalışmalarını sürdürüyor!
DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen çalışma 2 saat sürdü.
Süper Lig takımlarından Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına kampın altıncı gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki otelde sabah ve öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Sabah saat 07.30'da dayanıklılık koşusuyla güne başlayan Yiğidolar, öğlen antrenmanına ise ısınma hareketleriyle başladı. İdman top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra topla çalışmalar yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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