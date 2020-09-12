12 Eylül 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Süper Lig: Göztepe 5-1 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Göztepe gol oldu yağdı!
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

'in ilk haftasında , sahasında Denizlispor'u , Atınç Nukan, Halil Akbunar, Mossoro ve Tripic'in attığı gollerle 5-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

'de 2020/2021 sezonunun ilk haftasında sahasında Denizlispor'u konuk etti. İzmir ekibi, rakibini 10. dakikada (p), 25. dakikada Atınç Nukan, 43. dakikada Halil Akbunar, 50. dakikada Mossoro ve 71. dakikada Zlatko Tripic'in attığı golle 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Denizlispor'un tek golünü ise 62. dakikada kaydetti.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de ilk hafta maçında Denizlispor'u Ege derbisinde konuk eden Göztepe'de yeni transferler görücüye çıktı. Teknik direktör İlhan Palut, Adanaspor'dan gelen genç kaleci İrfan Can Eğribayat ve Yunan ekibi Aris Selanik'ten kadroya dahil edilen santrfor Brown Ideye'ye on birde şans verdi. Yeni transferlerden Dzenan Burekovic, Kubilay Sönmez, Burak Süleyman ve Cherif Ndiaye ise maça yedek başladı.

DENİZLİSPOR'DA PROSINECKI'NİN İLK MAÇI

Denizlispor Teknik Direktörü , yeşil-siyahlı ekibin başında ilk kez sahaya çıktı. Hırvat teknik adam, Alanyaspor'dan edilen kaleci , Hannover 96'dan kadroya dahil edilen Marvin Bakalorz ve Çek ekibi Mlada Boleslav'dan gelen Muris Mesanovic'i on birde görevlendirdi. Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen diğer isimlerden , Sakıb Aytaç, Özer Özdemir ve Angelo Sagal ise yedek kulübesinde yerini aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Beşiktaş'a Lens teklifi! Süper Lig... Beşiktaş'a Lens teklifi! Süper Lig...
Göztepe'ye Ajax'tan yıldız isim! Göztepe'ye Ajax'tan yıldız isim!
Fabri’nin yerine İranlı Fabri’nin yerine İranlı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör