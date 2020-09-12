Süper Lig: Göztepe 5-1 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe, sahasında Denizlispor'u Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Halil Akbunar, Mossoro ve Tripic'in attığı gollerle 5-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Süper Lig'de 2020/2021 sezonunun ilk haftasında Göztepe sahasında Denizlispor'u konuk etti. İzmir ekibi, rakibini 10. dakikada Alpaslan Öztürk (p), 25. dakikada Atınç Nukan, 43. dakikada Halil Akbunar, 50. dakikada Mossoro ve 71. dakikada Zlatko Tripic'in attığı golle 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Denizlispor'un tek golünü ise 62. dakikada Oğuz Yılmaz kaydetti.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de ilk hafta maçında Denizlispor'u Ege derbisinde konuk eden Göztepe'de yeni transferler görücüye çıktı. Teknik direktör İlhan Palut, Adanaspor'dan gelen genç kaleci İrfan Can Eğribayat ve Yunan ekibi Aris Selanik'ten kadroya dahil edilen santrfor Brown Ideye'ye on birde şans verdi. Yeni transferlerden Dzenan Burekovic, Kubilay Sönmez, Burak Süleyman ve Cherif Ndiaye ise maça yedek başladı.

DENİZLİSPOR'DA PROSINECKI'NİN İLK MAÇI

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, yeşil-siyahlı ekibin başında ilk kez sahaya çıktı. Hırvat teknik adam, Alanyaspor'dan transfer edilen kaleci Cenk Gönen, Hannover 96'dan kadroya dahil edilen Marvin Bakalorz ve Çek ekibi Mlada Boleslav'dan gelen Muris Mesanovic'i on birde görevlendirdi. Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen diğer isimlerden Costel Pantilimon, Sakıb Aytaç, Özer Özdemir ve Angelo Sagal ise yedek kulübesinde yerini aldı.

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