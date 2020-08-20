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Mitchell Donald BB Erzurumspor'da

Mitchell Donald BB Erzurumspor'da
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

'in yeni ekiplerinden , Yeni Malatyaspor'dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ı kadrosuna kattğını açıkladı.

'in yeni ekiplerinden , Yeni Malatyaspor'dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Hollandalı oyuncu Mitchell Donald ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Mitchell Donald Erzurumspor'umuzda. Anlaşmamız 1 yıllık, camiamıza hayırlı olsun" denildi.
Geçen sezon Yeni Malatyaspor'la 36 maça çıkan Hollandalı orta saha, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
2018 yılından bu yana Yeni Malatyaspor'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüpten sezon sonu ayrılmıştı.
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