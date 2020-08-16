Sivasspor Max Gradel ile anlaştığını açıkladı

Sivasspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Kırmızı-beyazlıların bu sezon Ligue 2'ye düşen Toulouse'un kaptanı Max-Alain Gradel ile anlaşma sağladığını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor bu sezon Ligue 2'ye düşen Toulouse'un kaptanı Fildişi Sahilli golcü Max-Alain Gradel ile anlaşma sağladı. Yiğidolar bu transfer sosyal medya hesabından yayınladığı video ile açıkladı.

32 yaşındaki Gradel bu sezon Toulouse forması ile 22 maçta görev yaparken 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Gradel daha önce; Leicester City, Bournemouth, Leeds United ve Saint-Etienne formaları giymişti.

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