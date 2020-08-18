18 Ağustos 2020, Salı

SÜPER LİG

Kaan Kanak B.B. Erzurumspor'da!

Kaan Kanak B.B. Erzurumspor'da!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

Teknik direktör yönetiminde çalışmalarını sürdüren B.B. Erzurumspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüyor. Mavi-beyazlılar son olarak tecrübeli sol bek ile anlaşmaya vardı.

BB Erzurumspor, son olarak Alanyaspor'da forma giyen sol bek 'ı bedelsiz olarak kadrosuna dahil etti.
Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Arturo Mina'dan sonra ikinci transferini de açıkladı. ekibi, son olarak Alanyaspor'da oynayan 29 yaşındaki sol bek Kaan Kanak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Transferin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Hüseyin Üneş, "Süper Lig yeni sezonu kadro yapılanmamızda ikinci transferimiz Kaan Kanak oldu. takımımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Taraftarımızın sabırsızlığının farkındayım. En kısa sürede diğer transferlerimizi de bitirip kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
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