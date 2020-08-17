17 Ağustos 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Salih Dursun Gençlerbirliği'nde!

Salih Dursun Gençlerbirliği'nde!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdikten sonra transferde hareketli saatler yaşıyor. Başkent ekibi sağ bek Ahmet Oğuz ve Erdem'in ayrılığının ardından ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden , 29 yaşındaki savunma oyuncusu 'u kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz Salih Dursun'u renklerine bağladı. Sakaryaspor altyapısında yetişen ve Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ile Antalyaspor'da forma giyen Salih, iki yıllık anlaşmaya imza attı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Salih Dursun'a güvendiklerini belirterek, transferin iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.

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