18 Ağustos 2020, Salı

SÜPER LİG

Göztepe'de Celso Borges sözleşmesini tek taraflı feshetti

Göztepe'de sürpriz ayrılık!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 18.08.2020

gelecek sezon hazırlıklarını Urla'da sürdürürken takımda sürpriz gelişme yaşandı. İzmir ekibinin orta saha oyuncusu kulübe gönderdiği ihtarname ile sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Süper Lig ekiplerinden 'nin Kosta Rikalı futbolcusu sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Borges'in gönderdiği ihtarname ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncunun 2019-2020 sezonuna dair tüm ödemeleri yapılmış olup kulübümüzün bu haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de forma giyen Borges, sarı-kırmızılı ekipte 53 lig ve 9 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

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