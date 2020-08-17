Hatayspor Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Portekizli futbolcu Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, yeni transferi Portekizli futbolcu Ruben Ribeiro ile sözleşme imzaladı.
Yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Portekiz ekiplerinden Gil Vicente'de forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Ruben Ribeiro'yu renklerine bağladı. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde gerçekleştirilen imza törenine, futbol şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık imzalanan sözleşme, ailemize ve Ruben'e hayırlı olsun.'' denildi.
Öte yandan, Ruben Riberio'nun imza öncesi İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.
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