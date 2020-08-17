17 Ağustos 2020, Pazartesi

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Hatayspor Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Ruben Ribeiro Hatayspor'da
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

'in yeni ekibi Hatayspor, Portekizli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

'in yeni ekiplerinden Hatayspor, yeni transferi Portekizli futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Portekiz ekiplerinden Gil Vicente'de forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Ruben Ribeiro'yu renklerine bağladı. 'da kamp yaptığımız otelde gerçekleştirilen imza törenine, futbol şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık imzalanan sözleşme, ailemize ve Ruben'e hayırlı olsun.'' denildi.

Öte yandan, Ruben Riberio'nun imza öncesi 'da sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.


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