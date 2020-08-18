18 Ağustos 2020, Salı

SÜPER LİG

Fatih Karagümrük Joe Hart'la prensipte anlaştı!

Süper Lig ekibinden Joe Hart bombası! Anlaşıldı...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

çalışmalarını sürdüren 'in yeni ekibi , transferde bombayı patlattı. İstanbul ekibi, İngiliz kaleci ile prensipte anlaştı.

36 yıl sonra 'e yükselen transferde büyük oynuyor. Ligde kalıcı olup daha sonra Avrupa Kupaları'na katılacak takımı oluşturmayı hedefleyen İstanbul ekibi flaş bir transfere atarak kaleyi sağlama aldı.

Fatih Karagümrük, İngiliz kaleci ile prensip anlaşmasına vardı

Son olarak Burnley'de forma giyen 33 yaşındakifile bekçisinin sözleşmesi elinde bulunuyordu. Kariyerinde 528 maça çıkan Joe Hart, kalesinde 625 gol görürken, 182 müsabakada kalesini gole kapattı.

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