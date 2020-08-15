15 Ağustos 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Sivasspor Max Gradel ile prensipte anlaştı

Sivasspor'a Fransa'dan kanat oyuncusu!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 15.08.2020

'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Kırmızı-beyazlıların bu sezon Ligue 2'ye düşen 'un kaptanı Max-Alain Gradel ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Süper Lig ekiplerinden bu sezon Ligue 2'ye düşen 'un kaptanı Fildişi Sahilli golcü Max-Alain Gradel ile anlaşma sağladı.

32 yaşındaki Gradel bu sezon Toulouse forması ile 22 maçta görev yaparken 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Gradel daha önce; Leicester City, Bournemouth, Leeds United ve Saint-Etienne formaları giymişti.

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