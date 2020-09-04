Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) flaş değişiklik!
Yeni sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) flaş bir değişiklik geldi. Federasyon, 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde vadesi geçmiş vergi borcu olmama şartını kaldırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni futbolcu tescilinde SGK ve vergi borcu olmama şartını 2020/21 transfer dönemine mahsus olarak geçici şekilde kaldırdığını açıkladı.
İşte TFF'den yapılan açıklama
"TFF Yönetim Kurulu'nun 04.09.2020 tarihli toplantısında; Profesyonel Futbol Kulüplerimizden gelen talep üzerine, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgının olumsuz ekonomik etkilerini de göz önüne alarak transfer edilen futbolcuların tescilinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde uygulanmaması için Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na Geçici 4. Madde eklenmesine karar verildi.
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