09 Eylül 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig kulüplerinden Ahmet Nur Çebi'ye başkanlık teklifi!

Kulüplerden Çebi'ye flaş teklif!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 Giriş Tarihi: 09.09.2020

Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa eden 'in yerine kulüpler, Kulübü Başkanı 'ye teklif götürdü. Çebi, ilk teklifi reddederken, kulüpler Çebi ile bir kez daha görüşecek.

Göztepe Başkanı , geçtiğimiz saatlerde Kulüpler Birliği'ndeki başkanlığından istifasını sunarak diğer kulüp başkanlarına bildirmişti.

Sepil'in istifasının ardından boşta kalan görev, kulüpler tarafından oy birliğiyle Başkanı 'ye teklif edildi.

Beşiktaş Başkanlığı'ndaki yoğun temposu nedeniyle Ahmet Nur Çebi, teklifi reddetti. Kulüp başkanları ile Çebi, konuyu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirecek.

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