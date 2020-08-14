14 Ağustos 2020, Cuma

SÜPER LİG

TFF MHK Talimatı'nda değişikliğe gitti

TFF MHK Talimatı'nda değişikliğe gitti
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.08.2020

 (, yaptığı toplantı sonrası  (MHK) Talimat'ında bir dizi değişikliğe gidildiğini açıkladı.

, değişiklik yapılan yeni MHK Talimatı'nı açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF Yönetim Kurulu'nun 14.08.2020 tarih ve 45 sayılı toplantısında, Talimatı onaylanarak kabul edildi. Yürürlüğe giren talimatta aşağıdaki hususlarda esaslı değişiklikler öngörülmüştür:

• Video Yardımcı Hakem (VAR) Klasmanı oluşturuldu,

• Profesyonel hakemlerin performansları dikkate alınarak MHK'nin önerisi ve Yönetim Kurulunun onayıyla yaş sınırının 47'ye çıkartılabileceği düzenlendi,

• İl Hakem Kurulu ve Bölgesel Hakem Kurullarında görev alacak kişiler için, görev yaptıkları il veya bölgede hakem veya gözlemci kadrolarında birinci dereceden akrabalarının olmaması koşulu getirildi,

• Hakemlerle birinci dereceden akrabalık ilişkisi olan kişilerin bu hakemlerin bulunduğu kategoride gözlemci, mentör ve hakem izleme görevlisi olarak görev alamayacakları düzenlendi,

• Gözlemciliğe giriş koşulu olarak daha önce aktif olarak, görsel, işitsel, yazılı ( dahil) ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak görev yapmamış ve halihazırda yapmıyor olma koşulu getirildi.

.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
TFF'den tescil kararı! Yeni sezonda... TFF'den tescil kararı! Yeni sezonda...
Uğur Demirok Konyaspor'da kaldı! Uğur Demirok Konyaspor'da kaldı!
Mehmet Sepil yeniden başkan seçildi! Mehmet Sepil yeniden başkan seçildi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör