TFF MHK Talimatı'nda değişikliğe gitti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yaptığı toplantı sonrası Merkez Hakem Kurulu (MHK) Talimat'ında bir dizi değişikliğe gidildiğini açıkladı.
TFF Yönetim Kurulu, değişiklik yapılan yeni MHK Talimatı'nı açıkladı.
Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
TFF Yönetim Kurulu'nun 14.08.2020 tarih ve 45 sayılı toplantısında, Merkez Hakem Kurulu Talimatı onaylanarak kabul edildi. Yürürlüğe giren talimatta aşağıdaki hususlarda esaslı değişiklikler öngörülmüştür:
• Video Yardımcı Hakem (VAR) Klasmanı oluşturuldu,
• Profesyonel hakemlerin performansları dikkate alınarak MHK'nin önerisi ve Yönetim Kurulunun onayıyla yaş sınırının 47'ye çıkartılabileceği düzenlendi,
• İl Hakem Kurulu ve Bölgesel Hakem Kurullarında görev alacak kişiler için, görev yaptıkları il veya bölgede hakem veya gözlemci kadrolarında birinci dereceden akrabalarının olmaması koşulu getirildi,
• Hakemlerle birinci dereceden akrabalık ilişkisi olan kişilerin bu hakemlerin bulunduğu kategoride gözlemci, mentör ve hakem izleme görevlisi olarak görev alamayacakları düzenlendi,
• Gözlemciliğe giriş koşulu olarak daha önce aktif olarak, görsel, işitsel, yazılı (İnternet dahil) ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak görev yapmamış ve halihazırda yapmıyor olma koşulu getirildi.
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