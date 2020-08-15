15 Ağustos 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da antrenmanlar neşe içinde sürdürülüyor. Karpuzatan tesislerindeki son antrenmanda sarı kırmızılı takımın Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo'ya şaka yapıldı. Cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alınan şakada, Kayserispor antrenmanında Ziya Alkurt ile Cristian Sapunaru ip sallarken gözü kapalı olan Gustavo da, ipin üzerinden atlıyor.
Gustavo'nun bir kaç atlamasından sonra Ziya ile Sapunaru, ipi çekti. Bu arada Gustavo ip atlamaya devam etti. Gülme seslerinin çoğalması üzerine Gustavo gözündeki bandı çıkardı ve gerçeği gördü. Ziya ile Sapunaru'nun kahkahaları ekrana yansıdı.
Kayserispor'da Campanharo'ya komik şaka
Hes Kablo Kayserispor teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde hazırlıklarını sürdürürken antrenmanda oldukça eğlenceli anlar yaşandı.Futbolculardan Ziya Alkurt ve Sapunaru'nun takım arkadaşı Campanharo'ya yaptıkları şaka oldukça keyifli anları ortaya çıkarttı.
Hes Kablo Kayserispor antrenmanında Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo'ya takım arkadaşları şaka yaptı.
Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da antrenmanlar neşe içinde sürdürülüyor. Karpuzatan tesislerindeki son antrenmanda sarı kırmızılı takımın Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo'ya şaka yapıldı. Cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alınan şakada, Kayserispor antrenmanında Ziya Alkurt ile Cristian Sapunaru ip sallarken gözü kapalı olan Gustavo da, ipin üzerinden atlıyor.
Gustavo'nun bir kaç atlamasından sonra Ziya ile Sapunaru, ipi çekti. Bu arada Gustavo ip atlamaya devam etti. Gülme seslerinin çoğalması üzerine Gustavo gözündeki bandı çıkardı ve gerçeği gördü. Ziya ile Sapunaru'nun kahkahaları ekrana yansıdı.
August 15, 2020
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama