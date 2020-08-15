15 Ağustos 2020, Cumartesi

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Kayserispor'da Campanharo'ya komik şaka

Kayserispor'da eğlenceli antrenman!
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 Giriş Tarihi: 15.08.2020

teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde hazırlıklarını sürdürürken antrenmanda oldukça eğlenceli anlar yaşandı.Futbolculardan ve Sapunaru'nun takım arkadaşı Campanharo'ya yaptıkları şaka oldukça keyifli anları ortaya çıkarttı.

antrenmanında Brezilyalı futbolcu 'ya takım arkadaşları şaka yaptı.
2020-2021 futbol sezonu hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da antrenmanlar neşe içinde sürdürülüyor. Karpuzatan tesislerindeki son antrenmanda sarı kırmızılı takımın Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo'ya şaka yapıldı. Cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alınan şakada, Kayserispor antrenmanında ile Cristian Sapunaru ip sallarken gözü kapalı olan Gustavo da, ipin üzerinden atlıyor.
Gustavo'nun bir kaç atlamasından sonra Ziya ile Sapunaru, ipi çekti. Bu arada Gustavo ip atlamaya devam etti. Gülme seslerinin çoğalması üzerine Gustavo gözündeki bandı çıkardı ve gerçeği gördü. Ziya ile Sapunaru'nun kahkahaları ekrana yansıdı.
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