Görüşmenin detayları ortaya çıktı! Kulüplerden TFF'ye üç istek

Süper Lig ekipleri, TFF ile Riva'da gerçekleştirilen toplantıda harcama limitlerinin ve Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasının yeniden gözden getirilmesini istedi.

TFF'nın Riva'daki tesislerinde düzenlenen toplantıya; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu, TFF Kulüp Lisans Kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Kasımpaşa yöneticisi Fatih Saraç katıldı. Yüzde 15 olarak açıklanan limitte, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın yaptığı açıklamalar sonrasında alevlenen tartışma, sarı-lacivertlilerin yaptığı transferlerle gerilimi arttırmıştı.

FARKLI MUHASEBE METODU KULLANILSIN

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'den 3 talepte bulundu. Bu taleplerden ilki koronavirüs salgını nedeniyle yüzde 15 olan takım harcama limitinin yüzde 40'a yükseltilmesi oldu. İkinci olarak borçsuz kulüplerin transfer ve sponsorluk gelirlerinin 3'te 1'inin değil, tamamının sezonluk harcama limitine eklenmesi talep edildi. Bu talep de özellikle Kasımpaşa'nın isteği etkili oldu. Şu anda kulüpler bonservis gelirinin 3'te 1'ini harcama limitine ekleyebiliyor. Ayrıca, Bankalar Birliği dışında özel bankalarla yapılan borç yapılandırma anlaşmalarının, farklı bir muhasebe metoduyla harcama limitine eklenmesi istendi.

KULÜPLERİN ORTAK VE ISLAK İMZASI GEREKLİ

Fenerbahçe, toplantıda ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılmasını istedi. Nihat Özdemir ise bu karar için tüm kulüplerin ortak, ıslak imza onayının olması gerektiğini söyledi. Zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı zirvede, Trabzon ile G.Saray bunu kabul etmedi. G.Saray'ın ayrıca ana para ödemesinin harcama limitinden kaldırılmasının bu yıl değil, önümüzdeki yıl yapılabileceğini ilettiği öğrenildi. Kritik zirvenin ardından bir açıklama yapılmazken, TFF'nin önümüzdeki günlerde bu talepleri görüşmek adına kendi arasında toplanarak bir karar çıkarması öngörülüyor. Ayrıca TFF'nin limiti geçen sezonki gibi yüzde 30 olarak belirlemesi bekleniyor.

GELİR-GİDERE GÖRE YAPILDI

Harcama limitine dâhil olan konular arasında profesyonel futbolcuların ücretleri, A takım teknik kadrosunun giderleri, transfer harcamalarının tamamı (ödenen bonservis ve kiralama bedeli) ve menajer giderleri yer alıyor. TFF harcama limitlerinin belirlenmesi konusunda ise en önemli unsur, kulübün gelirinin giderinden ne kadar fazla olduğu. Bu gelirler arasında gişe, sponsorluk ve reklam, yayın, ticari faaliyetler, transfer (sattığın kadar alma) ve UEFA (üçte biri kadar) bulunuyor. Giderler arasında ise kulübün tüm borçları ele alınıyor.

HARCAMA LİMİTİ NASIL ARTACAK?

TFF tarafından kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri birkaç şekilde artabiliyor. Bunların arasında; sermaye artışı, UEFA turnuvalarında gruplara kalmayı garantileme ve transfer faaliyetlerinde gelir fazlası sağlamak yer alıyor.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE LİMİTLER GÖRÜŞÜLECEK

Kulüpler Birliği Vakfı, yarın saat 14.00'te Beşiktaş'taki Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de toplanacak. Kulüpler Birliği'nde TFF'yle yapılan kritik zirvenin ardından harcama limitleri tekrar masaya yatırılacak. Öte yandan Birlik'te başkanlık seçimi de yapılacak. Seçimde Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in yeniden başkan olması bekleniyor. 18 kulübün başkanı Sepil isminde birleşirken, 65 yaşındaki futbol adamını ikna çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY BAŞKANI CENGİZ DE UZUN BİR SÜRE SONRA KATILDI

Galatasaray'ı TFF'yle yapılan kritik toplantıda Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay temsil etti. Başkan Mustafa Cengiz, ameliyatının ardından uzun bir süre sonra federasyonun toplantısında hazır bulundu.

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