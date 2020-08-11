11 Ağustos 2020, Salı

SÜPER LİG

Hatayspor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan!

Hatayspor yeni teknik direktörünü açıkladı!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

Süper Lig'in yeni ekiplerinden , 'tan boşalan koltuğu 'a teslim etti. Erdoğan, Güney ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, " ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. 'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine, şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak da katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Bordo-beyazlılar, 1. Lig'de sezonun tamamlanması sonrası teknik direktör ile yollarını ayırmıştı.

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