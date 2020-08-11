Hatayspor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Mehmet Altıparmak'tan boşalan koltuğu teknik direktör Ömer Erdoğan'a teslim etti. Erdoğan, Güney ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine, futbol şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak da katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Bordo-beyazlılar, TFF 1. Lig'de sezonun tamamlanması sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırmıştı.

Hoş Geldin Ömer Erdoğan📌 Kulübümüz, teknik direktör Ömer ERDOĞAN ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender YARDIMCI ve Sportif Direktörümüz Fatih KAVLAK katıldı.

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