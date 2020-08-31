Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı açıklandı! İşte derbi tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2020/2021 sezonunun ilk 4 haftasının programını açıkladı. Yeni sezon, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Öte yandan 1. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş maçı 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de, 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe maçı ise 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Süper Lig, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak olan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, 13 Eylül Pazar saat 20.00'de oynanacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 27 Eylül Pazar saat 19.00'da. Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı şu şekilde:



1. HAFTA



11 Eylül Cuma



20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe



12 Eylül Cumartesi



17.00 DG Sivasspor-Alanyaspor



17.00 Karagümrük-Yeni Malatya



20.00 Göztepe-Denizlispor



20.00 Galatasaray-Gaziantep FK



13 Eylül Pazar



17.00 Ankaragücü-BB Erzurumspor



17.00 Kayserispor-Kasımpaşa



20.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği



20.00 Trabzonspor-Beşiktaş



14 Eylül Pazar



20.00 Hatayspor-Başakşehir



2. HAFTA



18 Eylül Cuma



20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe



19 Eylül Cumartesi



13.30 Gençlerbirliği-Konyaspor



16.00 Denizlispor-Trabzonspor



19.00 Alanyaspor-Kayserispor



19.00 Beşiktaş-Antalyaspor



20 Eylül Pazar



13.30 BB Erzurumspor-Sivasspor



16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor



19.00 Gaziantep FK-Karagümrük



19.00 Başakşehir-Galatasaray



21 Eylül Pazartesi



20.00 Fenerbahçe-Hatayspor



3. HAFTA



25 Eylül Cuma



20.00 Karagümrük-Başakşehir



26 Eylül Cumartesi



13.30 Kayserispor-BB Erzurumspor



16.00 Hatayspor-Kasımpaşa



16.00 Göztepe-Gaziantep FK



19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor



27 Eylül Pazar



13.30 Çaykur Rizespor-Alanyaspor



16.00 Sivasspor-Ankaragücü



16.00 Konyaspor-Beşiktaş



19.00 Galatasaray-Fenerbahçe



28 Eylül Pazartesi



20.00 Antalyaspor-Denizlispor



4. HAFTA



2 Ekim Cuma



20.00 Ankaragücü-Kayserispor



20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor



3 Ekim Cumartesi



13.30 Yeni Malatyaspor-Antalyaspor



16.00 BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor



16.00 Başakşehir-Göztepe



19.00 Fenerbahçe-Karagümrük



4 Ekim Pazar



13.30 Denizlispor-Konyaspor



16.00 Alanyaspor-Hatayspor



16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği



19.00 Kasımpaşa-Galatasaray

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