10 Ağustos 2020, Pazartesi

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Yeni Malatyaspor'da Yalçın Koşukavak sesleri!

Yeni Malatyaspor'da Yalçın Koşukavak sesleri!
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Gelecek sezon için teknik direktör Hikmet Karaman ile yolları ayırma kararı alan 'da hedef geçen sezon Altay'da görev alan olduğu iddia edildi.

Transferde hareketli saatlerin yaşandığı 'da futbolcular yarın Malatya'da toplanarak yeni sezonun ilk çalışmasını yapacak.

Sarı-siyahlılar 5 günlük Malatya kampının ardından ikinci etap için 17 Ağustos'ta Bolu'da hazırlıklarına devam edecek.
Malatya temsilcisinde ilk etap kampına Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Hadebe, Mina, Sakıb, Fofana, Yusuf, Berk Yıldız, Mustafa Eskihellaç, Kubilay, Murat Yıldırım gibi isimlerin katılacağı belirtildi.
Bu arada kamp çalışmaları için bugün itibariyle Malatya'da toplanacak sarı-siyahlı takımın başında sportif direktör Ali Ravcı'nın çıkacağı bildirildi.
Kulüp Başkanı Adil Gevrek konuyla ilgili Malatya'nın yerel bir kanalına yaptığı açıklamada teknik direktör Karaman'la bir görüşme yaptığını ve tecrübeli hocadan istifasını istediklerini söyledi. Karaman'ın sarı-siyahlı yönetimin bu talebi üzerine kulüpten kalan alacağını tahsil etmek için girişimlere başladığı ifade ediliyor.

Karaman'ın yeni sezonda bir takımın başında göreve başlaması halinde Yeni Malatyaspor'dan herhangi bir hak talebinin kalmayacağı öğrenildi.

YENİ MALATYASPOR'DA YALÇIN KOŞUKAVAK SESLERİ
Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurarak düşme tehlikesi yaşamak istemeyen sarı-siyahlılarda hoca olarak birinci aday geçen sezonun ortasında adı ile anılan olduğu iddia edildi.

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