10 Ağustos 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Çağlar Şahin Akbaba Gaziantep FK ile anlaştı!

Çağlar Şahin'in yeni takımı belli oldu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

Geçen sezon Bursaspor forması ile 33 karşılaşmada görev alan genç kaleci takımlarında Gaziantep FK ile anlaştı.

ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kaleci ile anlaşma sağladı.

Kulübün asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kaleye takviye yapmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda geçen sezonu Bursaspor'da tamamlayan 25 yaşındaki file bekçisiyle temasa geçtiklerini ifade eden Özmen, " Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştık. Kendisi şu anda sağlık kontrolünden geçiriliyor. Yakında resmi sözleşmeyi de imzalayacağız." diye konuştu.

Özmen, geçen sene takımda kiralık olarak yer alan bazı isimlerle de anlaşma aşamasına geldiklerini kaydetti.

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