Çağlar Şahin Akbaba Gaziantep FK ile anlaştı!
Geçen sezon Bursaspor forması ile 33 karşılaşmada görev alan genç kaleci Çağlar Şahin Akbaba Süper Lig takımlarında Gaziantep FK ile anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile anlaşma sağladı.
Kulübün asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kaleye takviye yapmak istediklerini söyledi.
Bu kapsamda geçen sezonu Bursaspor'da tamamlayan 25 yaşındaki file bekçisiyle temasa geçtiklerini ifade eden Özmen, " Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştık. Kendisi şu anda sağlık kontrolünden geçiriliyor. Yakında resmi sözleşmeyi de imzalayacağız." diye konuştu.
Özmen, geçen sene takımda kiralık olarak yer alan bazı isimlerle de anlaşma aşamasına geldiklerini kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama