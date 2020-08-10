10 Ağustos 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

İttifak Holding Konyaspor yeni sezona başladı!

İttifak Holding Konyaspor yeni sezona başladı!
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Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

Gelecek sezonun çalışmalarına bugün yönetiminde başlayan İttifak Holding 'da izinli olan Levan Shengelia, Marin Anicic'in yanı sıra tedavileri süren Marko Jevtovic ve Paolo Hurtado katılmadı.

ekiplerinden İttifak Holding 'da futbolcular, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana, izinli olan Levan Shengelia, Marin Anicic'in yanı sıra tedavileri süren Marko Jevtovic ve Paolo Hurtado katılmadı.

Kiralandıkları takımdan dönen Abdülkerim Bardakçı ve Savaş Polat'ın yanı sıra Konyaspor'un pilot takımı 1922 Konyaspor'dan Ekrem Kayılıbal, Seydi Kayasoy, Güray Gazioğlu ile Konyaspor altyapısından yetişen Hüseyin Mert Uyanıker'in de yer aldığı antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Oyuncular, 5'e 2 ve pas çalışmasının ardından koşu, açma-germe hareketleriyle antrenmanı tamamladı.

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