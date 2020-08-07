07 Ağustos 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Samsunspor'da hedef Süper Lig!

Samsunspor'da hedef Süper Lig!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

'un teknik direktörü , takımı 'e taşıyacak transferler yapacaklarını belirtti.

Teknik Direktörü , transferdeki amaçlarının takımı 'e taşıyacak kalitede oyuncuları kadroya katmak olduğunu söyledi. Sağlam, "Şunu herkes iyi bilsin ki, bu döneminde ince eleyip sık dokumamızın bir sebebi var. Buradaki esas amacımız, hep ekonomik olarak kulübümüzü fazla sıkıntıya sokmayacak oyuncuları kadromuza katmak hem de bizi önümüzdeki sezon Süper Lig'e taşıyacak kalitede oyuncuları kadromuza almaktır. Bizim sokağa atılacak veya herhangi bir futbolcuya boş yere verilecek bir liramız yok" dedi.

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