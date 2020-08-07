Samsunspor'da hedef Süper Lig!

Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, takımı Süper Lig'e taşıyacak transferler yapacaklarını belirtti.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, transferdeki amaçlarının takımı Süper Lig'e taşıyacak kalitede oyuncuları kadroya katmak olduğunu söyledi. Sağlam, "Şunu herkes iyi bilsin ki, bu transfer döneminde ince eleyip sık dokumamızın bir sebebi var. Buradaki esas amacımız, hep ekonomik olarak kulübümüzü fazla sıkıntıya sokmayacak oyuncuları kadromuza katmak hem de bizi önümüzdeki sezon Süper Lig'e taşıyacak kalitede oyuncuları kadromuza almaktır. Bizim sokağa atılacak veya herhangi bir futbolcuya boş yere verilecek bir liramız yok" dedi.

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