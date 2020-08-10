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Gaziantep FK Maxim ile anlaştı!

Gaziantep FK Maxim ile anlaştı!
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Gelecek sezon Sumudica ile yola devam eden FK iç transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon kiralık forma giyen Alexandru Maxim ve kulübü Mainz ile anlaşmaya vardı. Rumen orta saha oyuncusu 2019-2020 sezonunda 7 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

ekiplerinden Futbol Kulübü, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Maxim'i renklerine bağlama yolunda kendisi ve kulübüyle prensipte anlaştı.

Kulüp asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında öncelikli olarak kadroyu korumayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda geçen sezonun devre arasında Almanya'nın Maniz 05 takımından kiraladıkları Maxim'i kadroda tutmayı hedeflediklerini ifade eden Özmen, "Maxim çok istediğimiz bir oyuncu. Kulübü ve kendisiyle prensipte anlaştık. Bir aksilik olmazsa Maxim, yeni sezonda bonservisiyle beraber aramızda olacak. Çok küçük pürüzler kaldı. Bu hafta içerisinde resmi sözleşmeyi de imzalamayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

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