27 Ağustos 2020, Perşembe

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MHK yeni sezonda görev alacak hakemleri açıkladı

MHK yeni sezonda görev alacak hakemleri açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

, 2020-2021 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı.

1 CANER AK - ADANA
2 ZORBAY KÜÇÜK - ADANA
3 ALİ PALABIYIK - ANKARA
4 BURAK PAKKAN - ANKARA
5 ERKAN ÖZDAMAR - ANKARA
6 KADİR SAĞLAM - ANKARA
7 SERKAN TOKAT - ANKARA
8 YAŞAR KEMAL UĞURLU - ANKARA
9 BURAK ŞEKER - ANTALYA
10 MURAT ERDOĞAN - ANTALYA
11 MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU - ANTALYA
12 SARPER BARIŞ SAKA - ANTALYA
13 BAHATTİN ŞİMŞEK - AYDIN
14 ARDA KARDEŞLER - BURSA
15 CİHAN AYDIN - BURSA
16 ALİ ŞANSALAN - ÇANAKKALE
17 ÜMİT ÖZTÜRK - DENİZLİ
18 ÖZGÜR YANKAYA - EDİRNE
19 SUAT ARSLANBOĞA - ESKİŞEHİR
20 TURGUT DOMAN - ESKİŞEHİR
21 ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY - İSTANBUL
22 CÜNEYT ÇAKIR - İSTANBUL
23 ÇAĞDAŞ ALTAY - İSTANBUL
24 EMRE MALOK - İSTANBUL
25 FIRAT AYDINUS - İSTANBUL
26 HÜSEYİN GÖÇEK - İSTANBUL
27 MERT GÜZENGE - İSTANBUL
28 METE KALKAVAN - İSTANBUL
29 MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ - İSTANBUL
30 ONUR ÖZÜTOPRAK - İSTANBUL
31 TUGAY KAAN NUMANOĞLU - İSTANBUL
32 VOLKAN BAYARSLAN - İSTANBUL
33 ALPER ULUSOY - İZMİR
34 DİRENÇ TONUSLUOĞLU - İZMİR
35 EMRE KARGIN - İZMİR
36 HAKAN CEYLAN - İZMİR
37 HALİL UMUT MELER - İZMİR
38 HALİS ÖZKAHYA - İZMİR
39 KUTLUHAN BİLGİÇ - İZMİR
40 YİĞİT ARSLAN - İZMİR
41 ABDULKADİR BİTİGEN - KAYSERİ
42 ALPER ÇETİN - KOCAELİ
43 KORAY GENÇERLER - MANİSA
44 ATİLLA KARAOĞLAN - SAKARYA
45 BÜLENT BİRİNCİOĞLU - TRABZON
46 RAMAZAN KELEŞ - TRABZON
47 YASİN KOL - TRABZON

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