Süper Lig'e çıkan Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırmış ve yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Güney ekibi, Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı.

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Hatayspor, teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırdığını duyurmuştu.

Son dakika haberine göre Akdeniz temsilcisi, Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı.

Teknik direktörlük kariyerine Eskişehirspor'un U21 takımında başlayan Ömer Erdoğan, Eskişehirspor ve Bursaspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. 43 yaşındaki genç teknik adam, son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.





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