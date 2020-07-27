27 Temmuz 2020, Pazartesi

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Hatayspor Ömer Erdoğan'la prensipte anlaştı!

Yeni hocayla anlaşıldı! Hatayspor...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 Giriş Tarihi: 27.07.2020

'e çıkan Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırmış ve yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Güney ekibi, ile prensip anlaşmasına vardı.

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak 'e çıkmaya hak kazanan Hatayspor, teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırdığını duyurmuştu.

Son dakika haberine göre Akdeniz temsilcisi, ile prensip anlaşmasına vardı.

Teknik direktörlük kariyerine Eskişehirspor'un U21 takımında başlayan Ömer Erdoğan, Eskişehirspor ve Bursaspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. 43 yaşındaki genç teknik adam, son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.


Ayrılık resmen açıklandı! Yeni hoca... haberin devamı

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