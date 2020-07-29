29 Temmuz 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

TFF resmen açıkladı! Küme düşme ve yabancı kuralı...

Resmen açıklandı! Küme düşme ve yabancı kuralı...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 Giriş Tarihi: 29.07.2020

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu () Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil Riva'daki toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Alınan kararlara göre; Süper Lig'de yeni yabancı kuralı 2021-2022 sezonuna ertelendi. Ayrıca Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bu sezon küme düşme olmayacak. Süper Lig gelecek sezon 21 takımla, 2021-2022 sezonundan itibaren ise 20 takımla oynanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu () Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil Riva'daki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Futbolda tarihi kararlar!

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Düşenin dostu olmaz anlayışını elinin tersiyle iten kulüplerimizi gönülden kutluyorum."

"Pandemi döneminin yaşattığı zorluklar sebebiyle küme düşme kaldırıldı."

"Yabancıyla ilgili sürecin 1 yıl ertelenmesi ile BAL Ligi'ndeki kulüplerimizin bir üst lige çıkma kararının halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum."

Turgay Demir yeni kararları değerlendirdi!

TFF Başkanı Özdemir'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Kulüplerimizin pandemi sürecinde koyduğu iyi niyeti fedakarlığı ortaya koymak isterim."

"Süper Lig Kulüpler Birliği'nin Federasyonumuza yaptığı 'ligden düşmenin ortak talebini' değerlendirdik. Pandemi sürecini ve sonrasında etkileri konuştuk. Yönetim Kurulumuzda, oy birliği ile alınan karara göre, Süper Lig'in yanısıra, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de düşme olmayacaktır. 2020-21 sezonunda düşme olmayacaktır. 2020-21 sezonu sonunda 4 takım küme düşecek."

"TFF 1. Lig 18 takım, TFF 2. Lig 39 takım ile oynanacaktır."

"Yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi talebini oy birliğiyle kabul ettik. Bu kural 2021-2022 sezonundan itibaren uygulanacak."

"Harcama limitleri, 4 Ağustos'ta, yani transferin ilk gününde açıklanacaktır."

Fatih Mert: Ankaragücü olarak herkese teşekkür ediyorum

BAL'DAN 3. LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR ŞU ŞEKİLDE OLDU:

Siirt İl Özel İdaresi Spor, Adıyaman 1954 Spor, Ceyhanspor, Isparta 32 Spor Kulübü, Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Edirnespor, Tekirdağspor, Çengelköyspor.

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