23 Temmuz 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Hatayspor'da Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı! Samet Aybaba...

Ayrılık resmen açıklandı! Yeni hoca...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 Giriş Tarihi: 23.07.2020

1. Lig'den 'e şampiyon olarak yükselen , teknik direktör ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Öte yandan Güney ekibinin Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna deneyimli isim Samet Aybaba'yı getireceği kaydedildi.

1. Lig'i şampiyon tamamlayarak yeni sezonda 'de mücadele etmeye hazırlanan 'da ayrılık... Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Hatayspor'un resmi sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz."

YENİ TEKNİK DİREKTÖR SAMET AYBABA

Öte yandan Güney ekibi, yeni teknik direktörlük için Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.

Şampiyonluk coşkuyla kutlandı! haberin devamı

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