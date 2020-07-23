Hatayspor'da Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı! Samet Aybaba...

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Öte yandan Güney ekibinin Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna deneyimli isim Samet Aybaba'yı getireceği kaydedildi.

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Hatayspor'da ayrılık... Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Hatayspor'un resmi sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz."

YENİ TEKNİK DİREKTÖR SAMET AYBABA

Öte yandan Güney ekibi, yeni teknik direktörlük için Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.

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