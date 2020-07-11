11 Temmuz 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

TFF o hakemin corona virüsü testinin negatif çıktığını duyurdu

TFF'den corona virüsü açıklaması
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

(), ilk testi pozitif çıkan üst klasman hakeminin yeni test sonucunu duyurdu.

'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Daha önce Covid-19 PCR testi sonucu pozitif olarak açıklanan Üst Klasman Hakemimizin 10.07.2020 Cuma günü tekrarlanan test sonucu negatif çıkmış olmasına rağmen normal prosedür gereği 14 günlük izolasyon süresine uygun hareket edilmektedir.

Hakemimizin herhangi bir semptom ve şikayeti bulunmamaktadır. Kendisinin izolasyon süresince gerekli tüm laboratuvar ve radyolojik tetkikleri tekrarlanacak ve tıbbi takibi devam ettirilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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