Süper Lig: Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 3-0 kazanırken, Sivasspor'un Göztepe'ye puan kaybetmesiyle birlikte ligi 3. sırada bitirdi.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, siyah-beyazlılar ikinci yarıya hızlı başladı.

Kartal'ta golleri, 52. dakikada Atiba (p), 78'de Diaby ve 81. dakikada Elneny attı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 62 puanla sezonu 3. sırada kapatırken, Gençlerbirliği ise 36 puanda sezonu bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada sol kanattan Boyd'un ortasında ön direkte Atiba'nın vuruşu direğe çarparak auta gitti.

12. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Boyd kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Flavio son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

21. dakikada ani gelişen Gençlerbirliğ atağında ceza sahasına yapılan ortada Sio'nun indirdiği topa ceza yayının biraz gerisinden İlker'in şutu az farkla dışarı çıktı.

33. dakikada Flavio yaklaşık 25-30 metreden kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Top kalecinin sağından fileler ile buluştu ancak VAR incelemesi sonrasında, elle oynama nedeniyle gol iptal edildi.

43. dakikada Boyd'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Nkoudou topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol öncesinde elle müdahale olduğuna karar veren hakem golü iptal etti.

52. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Penaltı noktasına gelen Atiba Hutchinson, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu. 0-1

57. dakikada Gençlerbirliği atağında Halil İbrahim sol kanattan topu ceza sahasında bulunan Soner'e gönderdi. Soner yakın mesafeden topu auta attı.

78. dakikada Beşiktaş kontratağında Diaby kaleciyi de çalımlayarak topu filelere gönderdi. 0-2

80. dakikada ceza sahasında kaleci Burak Çapkınoğlu, Diaby'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Elneny meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdam, Arda, Flavio, Halil İbrahim, Berat, Soner, Gökhan, Sio, Candeias, İlker.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven.

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