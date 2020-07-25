Süper Lig: Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 3-0 kazanırken, Sivasspor'un Göztepe'ye puan kaybetmesiyle birlikte ligi 3. sırada bitirdi.
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, siyah-beyazlılar ikinci yarıya hızlı başladı.
Kartal'ta golleri, 52. dakikada Atiba (p), 78'de Diaby ve 81. dakikada Elneny attı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 62 puanla sezonu 3. sırada kapatırken, Gençlerbirliği ise 36 puanda sezonu bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada sol kanattan Boyd'un ortasında ön direkte Atiba'nın vuruşu direğe çarparak auta gitti.
12. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Boyd kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Flavio son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.
21. dakikada ani gelişen Gençlerbirliğ atağında ceza sahasına yapılan ortada Sio'nun indirdiği topa ceza yayının biraz gerisinden İlker'in şutu az farkla dışarı çıktı.
33. dakikada Flavio yaklaşık 25-30 metreden kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Top kalecinin sağından fileler ile buluştu ancak VAR incelemesi sonrasında, elle oynama nedeniyle gol iptal edildi.
43. dakikada Boyd'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Nkoudou topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol öncesinde elle müdahale olduğuna karar veren hakem golü iptal etti.
52. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Penaltı noktasına gelen Atiba Hutchinson, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu. 0-1
57. dakikada Gençlerbirliği atağında Halil İbrahim sol kanattan topu ceza sahasında bulunan Soner'e gönderdi. Soner yakın mesafeden topu auta attı.
78. dakikada Beşiktaş kontratağında Diaby kaleciyi de çalımlayarak topu filelere gönderdi. 0-2
80. dakikada ceza sahasında kaleci Burak Çapkınoğlu, Diaby'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Elneny meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3
GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Ertaç, Erdam, Arda, Flavio, Halil İbrahim, Berat, Soner, Gökhan, Sio, Candeias, İlker.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Karşıyaka-Turgutluspor maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı