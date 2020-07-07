07 Temmuz 2020, Salı

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Tahkim Kurulu Hadziahmetovic ve Hakan Özmert için kararı verdi!

Hadziahmetovic ve Hakan Özmert'in cezaları onandı!
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Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

Konyaspor'dan Hadziahmetovic ve Antalyaspor'dan hakkında kararı verdi. Hadziahmetovic ve Hakan Özmert'in cezaları onandı.

Türkiye Futbol Federasyonu () , İttifak Holding Konyasporlu Amir Hadziahmetovic'in 2 maç men cezasını ve Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu 'in 3 maç men ve 13 bin TL'lik cezalarını onadı.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle;
"İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün futbolcusu Amir ile ilgili 'nın 02.07.2020 tarihli E.2019-2020/818 K.2019-2020/971 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün futbolcusu Amir HADZIAHMETOVIC'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43.maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
2. E.2020/142- K.2020/144
Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nün futbolcusu Hakan ÖZMERT ile ilgili PFDK'nın 30.06.2020 tarihli E.2019-2020/822 K.2019-2020/968 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nün futbolcusu Hakan ÖZMERT'in ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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