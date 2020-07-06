Süper Lig'de alt sıralar karıştı
Ligde 30. hafta maçları tamamlandı - Medipol Başakşehir, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü Haftanın öne çıkan maçında Galatasaray'ı 3-1 yenen Trabzonspor, zirve takibini devam ettirdi.
Ligde haftanın kapanış maçında küme düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, güçlü rakibini 3-1 yenerek puanını 31'e yükseltti ve küme düşme hattından çıktı. Beşiktaş ise 50 puanla 5. sırada kaldı.
Zorlu Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkan lider Medipol Başakşehir, 2-0'lık galibiyet alarak puanını 63'e çıkardı ve koltuğunu korudu.
Haftanın öne çıkan karşılaşmasında Galatasaray ile Trabzonspor, İstanbul'da karşılaştı. Bordo-mavili ekip, mücadeleyi 3-1 kazanarak 61 puana yükseldi ve lider Medipol Başakşehir ile farkın açılmasını önledi.
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: 0-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 0-0
MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 1-4
Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2
Fenerbahçe-Göztepe: 2-1
Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 0-0
İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-0
Galatasaray-Trabzonspor: 1-3
Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 3-1
Ligde 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|30
|18
|9
|3
|57
|27
|30
|63
|2.
|TRABZONSPOR
|30
|17
|10
|3
|68
|33
|35
|61
|3.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|30
|15
|9
|6
|50
|33
|17
|54
|4.
|GALATASARAY
|30
|14
|10
|6
|49
|29
|20
|52
|5.
|BEŞİKTAŞ
|30
|15
|5
|10
|50
|38
|12
|50
|6.
|FENERBAHÇE
|30
|14
|7
|9
|53
|40
|13
|49
|7.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|30
|13
|9
|8
|53
|33
|20
|48
|8.
|GÖZTEPE
|30
|10
|8
|12
|37
|40
|-3
|38
|9.
|GAZİANTEP FK
|30
|9
|11
|10
|42
|46
|-4
|38
|10.
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|30
|9
|10
|11
|35
|48
|-13
|37
|11.
|KASIMPAŞA
|30
|10
|6
|14
|44
|51
|-7
|36
|12.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|30
|8
|8
|14
|35
|49
|-14
|32
|13.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|30
|8
|8
|14
|29
|43
|-14
|32
|14.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|30
|8
|7
|15
|36
|65
|-29
|31
|15.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|30
|6
|12
|12
|25
|40
|-15
|30
|16.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|30
|7
|8
|15
|43
|46
|-3
|29
|17.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|30
|8
|5
|17
|31
|50
|-19
|29
|18.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|30
|5
|10
|15
|27
|53
|-26
|25
- 31. haftanın programı
Süper Lig'de 31. hafta, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Haftanın programı şöyle:
Yarın:
18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)
8 Temmuz Çarşamba:
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
9 Temmuz Perşembe:
18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
Kaynak: AA
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