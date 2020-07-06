06 Temmuz 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de alt sıralar karıştı

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Giriş Tarihi: 06.07.2020

Ligde 30. hafta maçları tamamlandı - , deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü Haftanın öne çıkan maçında Galatasaray'ı 3-1 yenen , zirve takibini devam ettirdi.

Ligde haftanın kapanış maçında küme düşme hattındaki Hes , 'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, güçlü rakibini 3-1 yenerek puanını 31'e yükseltti ve küme düşme hattından çıktı. Beşiktaş ise 50 puanla 5. sırada kaldı.

Zorlu Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkan lider , 2-0'lık galibiyet alarak puanını 63'e çıkardı ve koltuğunu korudu.

Hatayspor Süper Lig için gün sayıyor

Haftanın öne çıkan karşılaşmasında Galatasaray ile , İstanbul'da karşılaştı. Bordo-mavili ekip, mücadeleyi 3-1 kazanarak 61 puana yükseldi ve lider Medipol Başakşehir ile farkın açılmasını önledi.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: 0-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 0-0

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 1-4

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

Fenerbahçe-Göztepe: 2-1

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 0-0

İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-0

Galatasaray-Trabzonspor: 1-3

Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 3-1

Ligde 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
--------------------------------------------------
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR30189357273063
2.TRABZONSPOR301710368333561
3.DEMİR GRUP SİVASSPOR30159650331754
4.GALATASARAY301410649292052
5.BEŞİKTAŞ301551050381250
6.FENERBAHÇE30147953401349
7.AYTEMİZ ALANYASPOR30139853332048
8.GÖZTEPE30108123740-338
9.GAZİANTEP FK30911104246-438
10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR30910113548-1337
11.KASIMPAŞA30106144451-736
12.GENÇLERBİRLİĞİ3088143549-1432
13.YUKATEL DENİZLİSPOR3088142943-1432
14.HES KABLO KAYSERİSPOR3087153665-2931
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR30612122540-1530
16.BTCTURK YENİ MALATYASPOR3078154346-329
17.ÇAYKUR RİZESPOR3085173150-1929
18.MKE ANKARAGÜCÜ30510152753-2625

- 31. haftanın programı

'de 31. hafta, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

8 Temmuz Çarşamba:

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

9 Temmuz Perşembe:

18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)



Kaynak: AA
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