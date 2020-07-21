21 Temmuz 2020, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

(), 'in 34. ve son haftasında maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Antalyaspor-Galatasaray maçını Suat Arslanboğa, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını Bahattin Şimşek, Kayserispor-Trabzonspor maçını , Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını , Kasımpaşa-Başakşehir maçını ise yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

24 Temmuz Cuma:

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa

25 Temmuz Cumartesi:

21.00 Göztepe-Demir Grup Sivaspor: Ali Şansalan

21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

21.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor:

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

21.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor:

26 Temmuz Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir:

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