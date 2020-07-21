Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 34. ve son haftasında maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Antalyaspor-Galatasaray maçını Suat Arslanboğa, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını Bahattin Şimşek, Kayserispor-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını Halis Özkahya, Kasımpaşa-Başakşehir maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
24 Temmuz Cuma:
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa
25 Temmuz Cumartesi:
21.00 Göztepe-Demir Grup Sivaspor: Ali Şansalan
21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Bahattin Şimşek
21.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat
21.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
21.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
26 Temmuz Pazar:
17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
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