Hatayspor'da Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı

Süper Lig'e çıkmayı garantileyen iki ekipten biri olan Hatayspor'da yönetim, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yolları ayırma kararı aldı.

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, sürpriz bir ayrılık kararı aldı.

TFF 1. Lig'de sezonu 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle tamamlayan ve 66 puanla lider olarak Süper Lig'e çıkan Hatayspor'da yönetim, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırma kararı aldı.

Güney ekibinin yeni çalıştırıcısının kim olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

ALTIPARMAK'IN BÜYÜK BAŞARISI

TFF 1'inci Lig'de bu sezon Hatayspor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yı, bir önceki sezon ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı. Altıparmak, TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 farklı takımı bir üst lige çıkararak önemli bir başarıya imza attı.

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