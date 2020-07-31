Fransız basını duyurdu! Türk kulüpleri Prince Oniangue'yi istiyor
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte takımlar transfer çalışmalarına yoğunlaşırken, Türk kulüpleriyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Ligue 2 takımlarından Caen forması giyen Prince Oniangue için birden fazla Süper Lig ekibinin talip olduğunu ve görüşmelere başlandığını yazdı.
Fransa Ligue 2 ekiplerinden Caen'de forma giyen Prince Oniangue'ye Türk kulüpleri talip oldu. 31 yaşındaki oyuncunun transferi için birden fazla Süper Lig kulübünün yarış içine girdiği ve Caen'le görüşmelere başladığı ifade edildi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Le10sport'ta yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Caen'de kalmak istemeyen Oniangue için Türkiye'den birden fazla takımın devrede olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun da bu doğrultuda Türk kulüpleriyle görüşmelere başladığı aktarıldı.
Kongolu defansif orta saha, bu sezon çıktığı 21 maçta takımına 5 gollük katkıda bulundu.
Daha önce Rennes, Tours, Reims, Bastia, Angers gibi Fransız ekiplerinin formasını giyen Oniangue, 2016'da 2.2 milyon euroya İngiliz kulübü Wolverhampton'a transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu, 2018'in yazında ise Caen formasıyla Fransa'ya dönmüştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama