31 Temmuz 2020, Cuma

SÜPER LİG

Fransız basını duyurdu! Türk kulüpleri Prince Oniangue'yi istiyor

Fransız basını duyurdu! Türk kulüpleri o yıldızı istiyor
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 31.07.2020

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte takımlar transfer çalışmalarına yoğunlaşırken, Türk kulüpleriyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Ligue 2 takımlarından Caen forması giyen Prince Oniangue için birden fazla Süper Lig ekibinin talip olduğunu ve görüşmelere başlandığını yazdı.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Caen'de forma giyen Prince Oniangue'ye Türk kulüpleri talip oldu. 31 yaşındaki oyuncunun transferi için birden fazla Süper Lig kulübünün yarış içine girdiği ve Caen'le görüşmelere başladığı ifade edildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Le10sport'ta yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Caen'de kalmak istemeyen Oniangue için Türkiye'den birden fazla takımın devrede olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun da bu doğrultuda Türk kulüpleriyle görüşmelere başladığı aktarıldı.

Kongolu defansif orta saha, bu sezon çıktığı 21 maçta takımına 5 gollük katkıda bulundu.

Daha önce Rennes, Tours, Reims, Bastia, Angers gibi Fransız ekiplerinin formasını giyen Oniangue, 2016'da 2.2 milyon euroya İngiliz kulübü Wolverhampton'a transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu, 2018'in yazında ise Caen formasıyla Fransa'ya dönmüştü.

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