12 Temmuz 2020, Pazar

SÜPER LİG

Galatasaray maçı öncesi Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues kadrodan çıkarıldı!

A.Gücü'nde şok kavga! G.Saray maçının kadrosundan çıkarıldı
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

'in 32. haftasında ile karşılaşacak 'nün etkili forveti Kulisic ile kavga ettiği gerekçesiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

'in 32. haftasında , deplasmanına konuk oluyor. Eryaman Stadı'nda saat 18:30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Galatasaray için kritik öneme sahip mücadele öncesi ev sahibi ekipte flaş bir gelişme yaşandı.

Ankaragücü'nde Galatasaray maçı öncesi sürpriz yaşandı! ile kavga eden maç kadrosundan çıkarıldı.

Takım, yürüyüşe çıktıktan sonra içeri girecek olurken teknik heyet bir tur daha atılmasını talep etti. Gerson Rodrigues ise havanın sıcak olduğunu ifade etti. Kulusic de sözlü uyarıda bulununca gerilim yaşandı. İkili arasında dizi müdahaleler oldu. Yaşanan bu olay sonrası Ankaragücü yönetimi Rodrigues'i kadrodan çıkarma kararı aldı.

Gerson Rodrigues bu sezon Süper Lig'de 11 maçta 6 gol, 2 asistle oynadı.

İşte Kulusic'in son hali:


Galatasaray ile Ankaragücü 98. randevuda

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