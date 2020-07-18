18 Temmuz 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Gaziantep FK 2-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Gaziantep'te puanlar paylaşıldı!
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

'in 33. haftasında Gaziantep FK, sahasında 'yı konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 1-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

'in 33. haftasında Gaziantep ile ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 6. dakikada Muhammet Demir'in golü ile 1-0 öne geçti. Konuk takım 13 ve 37. dakikada Thiam'ın golleri ile ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Maxim'in golü skoru eşitledi ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

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11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kağan, Djilobodj, Tosca, Morais, Andre, Maxim, Güray, Muhammet, Kenan

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Gohou, Thiam, Hajradinovic, Yusuf

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