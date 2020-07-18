Gaziantep FK 2-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 1-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep ile Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 6. dakikada Muhammet Demir'in golü ile 1-0 öne geçti. Konuk takım 13 ve 37. dakikada Thiam'ın golleri ile ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Maxim'in golü skoru eşitledi ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
11'LER
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kağan, Djilobodj, Tosca, Morais, Andre, Maxim, Güray, Muhammet, Kenan
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Gohou, Thiam, Hajradinovic, Yusuf
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