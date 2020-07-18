18 Temmuz 2020, Cumartesi

BB ERZURUMSPOR

Mehmet Özdilek: Hak ederek Süper Lig'e döndük

Hak ederek Süper Lig'e döndük
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

1. Lig'in 34. ve son haftasında Ümraniyespor'u mağlup eden ve sezonu 2. sırada tamamlayarak 'e yükselen Erzurumspor'da , takımın bu sene kafası dik ve hak ederek Süper Lig'e döndüğünü söyledi.

Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek bir sezon aradan sonra yeniden 'e yükselen Erzurumspor'da , teknik ekip, yönetim ve taraftara teşekkür etti. Hak edilmiş şampiyonluğun camiaya hayırlı olması dileğinde bulunan Özdilek, "Bu lige bir hakim olan teknik adam değilim. Bu takımı çok iyi tanıdığım için dostları kırmama adına teklifi kabul ettim. Çok doğru yaptığıma inanıyorum. Çok zor bir periyottan geçtik. Pandemi öncesi ve sonrası diye ayırırsak bulunduğum 7 hafta her maç final gibi geçti. Beraberliğin bile şampiyonluğu etkileyeceği dönem yaşadık. Dalgalanma oldu bir maçta sendelemedik. Hak etmediği şekilde alt lige düşen , daha başı dik, hak ettiği Süper Lig'e geri döndü. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ligin çok uzun süren bir maraton olduğunu belirten Özdilek, "Bu maraton çok farklı, dalgalanmalar oldu. Sağlık anlamında ülkenin dünyanın yaşadığı pandemi sürecinde 60-70 gün futboldan uzak kalıp aynı aynı konstrasyon kararlılığı ciddi şekilde devam ettiren oyuncu grubum vardı. Onları yönlendirirken onların iştahları, arzuları çok önemliydi. Onlar hiç geri adım atmadılar, kaybettiğimiz müsabaka sonrası şehrin gardı düşse de oyuncularımın gardı düşmedi. İnandığımız yolda devam ettik. 34 hafta sonra hakkedilmiş bir şampiyonluk var, şimdi eğleneceğiz" dedi.

Basın toplantısında Emrah'la ilgili bir soruyu da değerlendiren Özdilek, Obertan'ın son dakika sakatlığı sebebiyle bu oyuncuya şans verdiğini belirtti. Özdilek, Emrah'ın çok iyi bir maç çıkardığını söyledi.

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