Bülent Korkmaz: Önemli bir galibiyet aldık
Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 4-3 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maç sonu yaptığı açıklamada önemli bir galibiyet aldıklarını ve özellikle ilk yarıdaki oyunun çok etkileyici olduğunu söyledi.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, ''Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle ilk yarıdaki oyun çok etkileyiciydi. Mağlup olmamıza rağmen ilk yarıyı 3-1 önde kapattık. Maalesef bu sene bunu yaşıyoruz, o stres, o baskı, o geçmişten gelen kaybetme duygusu, oyuncuların üzerinde baskı ve stres bunu yapıyor. 3-1'i tutamadık. Geri pastan iki gol yedik. Sonunda kazandık. Önemli olan kazanmaktı. Önümüzde önemli 2 maç var ve inşallah ligde kalan Konyaspor olur" dedi.
Kaleci Serkan Kırıntılı'nın kadroda yer almamasıyla ilgili soru üzerine de Korkmaz, ''Şu an konuşulacak konu değil. Sezon bittiğinde konuşulur" ifadelerini kullandı.
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