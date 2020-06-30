30 Haziran 2020, Salı

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Menajerlere yapılan ödemeler açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Menajerlere yapılan ödemeler açıklandı! G.Saray...
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

, şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı. ,262 bin lira ve 3 milyon 330 bin 112 Euro'luk ödemeleriyle, menajerlere en çok ücret ödeyen kulüp oldu.

'den yapılan açıklamada, " Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2019-2020 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibarıyla futbol menajerlerinin dahil oldukları işlemler ve futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler, talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kayıtlara göre , 262 bin lira ve 3 milyon 330 bin 112 Euro'luk ödemeleriyle, en yüksek menajer harcaması yapan takım olarak dikkati çekti.

'den 9, TFF 1. Lig'den 2 ve TFF 2. Lig'den ise 4 takımın futbolcular ile menajerler tarafından sunulan belgeler dahilinde FIFA'daki kayıtlara dayanılarak açıklanan rakamlar şöyle:

Süper Lig

BtcTurk : 25 bin Euro.

: 1 milyon 147 bin 543 lira, 45 bin Euro, 48 bin dolar.

: 609 bin lira, 2 milyon 128 bin 408 Euro.

Fraport TAV Antalyaspor: 1 milyon 685 bin lira, 300 bin Euro.

Galatasaray: 262 bin lira, 3 milyon 330 bin 112 Euro.

Gaziantep FK: 940 bin lira, 662 bin 100 Euro.

İttifak Holding Konyaspor: 54 bin lira.

: 258 bin 510 lira, 660 bin Euro.

Yukatel Denizlispor: 118 bin lira, 205 bin Euro.

TFF 1. Lig

Altay: 120 bin lira

Bursaspor: 404 bin 396 lira, 392 bin 477 Euro.

TFF 2. Lig

Manisa Futbol Kulübü: 187 bin 350 lira.

Sancaktepe Futbol Kulübü: 80 bin lira.

Pendikspor: 30 bin lira.

Yılport Samsunspor: 17 bin 493 lira.

Futbolcular: 26 bin 314 lira

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