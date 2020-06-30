Menajerlere yapılan ödemeler açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Türkiye Futbol Federasyonu, şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı. Galatasaray ,262 bin lira ve 3 milyon 330 bin 112 Euro'luk ödemeleriyle, menajerlere en çok ücret ödeyen kulüp oldu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2019-2020 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibarıyla futbol menajerlerinin dahil oldukları işlemler ve futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler, talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kayıtlara göre Galatasaray, 262 bin lira ve 3 milyon 330 bin 112 Euro'luk ödemeleriyle, en yüksek menajer harcaması yapan takım olarak dikkati çekti.
Süper Lig'den 9, TFF 1. Lig'den 2 ve TFF 2. Lig'den ise 4 takımın futbolcular ile menajerler tarafından sunulan belgeler dahilinde FIFA'daki kayıtlara dayanılarak açıklanan rakamlar şöyle:
Süper Lig
BtcTurk Yeni Malatyaspor: 25 bin Euro.
Çaykur Rizespor: 1 milyon 147 bin 543 lira, 45 bin Euro, 48 bin dolar.
Fenerbahçe: 609 bin lira, 2 milyon 128 bin 408 Euro.
Fraport TAV Antalyaspor: 1 milyon 685 bin lira, 300 bin Euro.
Galatasaray: 262 bin lira, 3 milyon 330 bin 112 Euro.
Gaziantep FK: 940 bin lira, 662 bin 100 Euro.
İttifak Holding Konyaspor: 54 bin lira.
Trabzonspor: 258 bin 510 lira, 660 bin Euro.
Yukatel Denizlispor: 118 bin lira, 205 bin Euro.
TFF 1. Lig
Altay: 120 bin lira
Bursaspor: 404 bin 396 lira, 392 bin 477 Euro.
TFF 2. Lig
Manisa Futbol Kulübü: 187 bin 350 lira.
Sancaktepe Futbol Kulübü: 80 bin lira.
Pendikspor: 30 bin lira.
Yılport Samsunspor: 17 bin 493 lira.
Futbolcular: 26 bin 314 lira
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