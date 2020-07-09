Gaziantep FK 3-1 Konyaspor l MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Gaziantep FK 3-1 kazandı.
Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK 3-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Maxim (P), Furkan Soyalp ve Pawlowski kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Milosevic kaydetti.
Bu skorun ardından Gaziantep FK puanını 41'e yükseltirken, İttifak Holding Konyaspor 30 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada ani gelişen Konyaspor atağında Volkan Fındıklı'nın sert şutunu Gaziantep FK kalecisi Günay kurtardı.
3. dakikada Bajic'in yakın mesafeden Gaziantep FK kalesine çektiği sert şut üstten auta gitti.
6. dakikada Oğuz Ceylan'ın ceza sahası dışından şutu yandan az farkla dışarı gitti.
13. dakikada Ömer Ali'nin pasında kaleci Günay ile karşıya karşıya kalan Milosevic'in sol köşeye gönderdiği top ağlarla buluştu. 0-1
25. dakikada ceza sahasında topla buluşan Maxim'in sert şutu üst direkten döndü.
28. dakikada Sousa'nın sert şutunu Konyaspor kalecisi Ertuğrul güçlükle çeldi.
41. dakikada Morais'in yerden ortasında savunmadan sekip kaleye yönelen topu kaleci Ertuğrul son anda kurtardı.
54. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ertuğrul zorlukla kornere çeldi.
60. dakikada Oğuz'un kafa ile ceza sahasına gönderdiği tehlikeli top Ertuğrul'da kaldı.
64. dakikada Konyaspor'lu Bajic'in ceza sahası dışından vuruşunda Günay gole izin vermedi.
71. dakikada Miya'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Milosevic'in sert şutunda Günay başarılı oldu.
73. dakikada Morais'in ceza sahası dışından çektiği şut direğin hemen üzerinden dışarı gitti.
80. dakikada Maxim'in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruş çok az farkla auta gitti.
85. dakikada Gaziantep FK VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı.
86. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Maxim skoru eşitledi. 1-1
87. dakikada Morais'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan Soyalp ev sahibi ekibi öne geçirdi. 2-1
90+7. dakikada kaleci Günay'ın uzun degajında topla buluşan Pawlowski, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarlayarak farkı ikiye çıkardı. 3-1
GAZİANTEP FK-KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Güray, Oğuz, Andre, Maxim, Kayode, Kenan Özer, Morais.
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Volkan, Uğur, Milosevic, Anicic, Alper, Miya, Ömer Ali, Bajic, Jevtovic
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