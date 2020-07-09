Beşiktaş'ta sakatlıklar peş peşe! Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül...
Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz 9. dakikada, Gökhan Gönül ise 37. dakikada sakatlanarak maça devam edemedi. İki oyuncunun yerine Güven Yalçın ve Kevin-Prince Boateng girdi.
Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçının 9. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Sağ alt arka adalesinde ağrı hisseden ve kendisini yere bırakan golcü futbolcu, yaşadığı acı sonrasında oyuna devam edemeyeceğini işaret ederek değişiklik talep etti ve kaptanlık pazubandını Atiba'ya vererek oyundan çıktı. Oldukça fazla acı hissettiği yüzünden belli olan Burak Yılmaz, oyun alanının kenarına gelirken, genç futbolcu Güven Yalçın oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz'ın durumu yapılacak olan tetkiklerin ardından belli olacak.
BİR KÖTÜ HABER DE GÖKHAN'DAN
Siyah-beyazlılarda ayrıca 37. dakikada Gökhan Gönül de sakatlandı. Tecrübeli sağ bek yerini Kevin-Prince Boateng'e bıraktı.
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