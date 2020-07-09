Çaykur Rizespor 3-2 Kayserispor l MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 31. haftasında küme düşme potasını yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u konuk etti. ev sahibi Çaykur Rizespor Kayserispor karşısında geriye düşse de uzatmalarda attığı 2 golle 3-2 kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Çaykur Rizespor son dakikalarda bulduğu 2 golle maçı 3-2 kazandı.
Müsabakada Kayserispor'un gollerini 32. dakikada Diego Angelo ve 87. dakikada penaltıdan Kravets kaydetti. Çaykur Riespor'un gollerini 11. dakikada Samudio, 90+2 Garmash ve 90+3. dakikada Fernandes attı. Kayserispor'da 75. dakikada Gustavo kırmızı kart gördü.
Kayserispor bu sonuçla 31 puanla 16. sıraya geriledi. Çaykur Rizespor ise 32 puanla 15. sıraya yükseldi.
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Samudio, Sasse, Boldrin, Skoda
Kayserispor: Lung, Sapunaru, Angelo, Djedje, Yasir, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Mesanovic, Mensah, Campanharo, Kravets
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