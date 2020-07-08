Trabzonspor 2-2 Antalyaspor l MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 31. haftasında lider Başakşehir'in takipçisi Trabzonspor kendi evinde Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı, şampiyonluk yarışında avantaj kaybetti. Bu sonuçla liderle bordo-mavili takım arasındaki puan farkı 4'e yükseldi.

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırladı.

Pazar akşamı Galatasaray'ı yenerek zirve takibini sürdüren bordo-mavililer, evinde Antalyaspor karşısında ağır yara aldı. Dün Başakşehir'in Denizlispor'u devirmesiyle 5 puan geriye düşen Karadeniz temsilcisi, sahasında 2 puan bıraktı.

2-2 sona eren müsabakanın ardından Trabzonspor puanını 62 yaptı ve 66 puanlı Başakşehir'le aradaki fark 4 oldu.

Trabzonspor'un golleri Sosa'dan, Antalyaspor'un ise Ufuk ve Yekta'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza alanının hemen içerisinde Doğukan Sinik, Ndiaye tarafından düşürülünce maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

8. dakikada Ufuk Akyol, yerden kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelerle buluşturdu: 0-1

12. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Pereira'nın sağdan ceza alanına ortasında, Sörloth'un kafa vuruşunda top Veysel Sarı'nın eline çarptı. Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

15. dakikada Sosa, kaleci Boffin'in sağ tarafından yerden topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1

18. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak kornere çeldi.

22. dakikada Ndiaye'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Ekuban'ın şutunda, top yandan auta gitti.

33. dakikada Ndiaye ile ver-kaç yapan Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı gerisinden şutunda yerden seken top az farkla auta çıktı.

35. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafedeki Sörloth'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

42. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla bir penaltı daha kazandı. Sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Ekuban, Mukairu'nun arkadan müdahalesi sonrası yerde kaldı ve yapılan VAR incelemesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

43. dakida Sosa, topu kaleci Boffin'in sol üst köşesinden filelere göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-1

Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

52. dakikada Sosa'nın kullandığı kornerde topu ceza sahası içine gönderdi. Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



66. dakikada Antalyaspor'un sağ taraftan kullandığı taç atışında meşin yuvarlağı ceza sahası içinde önüne alan Yekta Kurtuluş, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 2-2



75. dakikada Yekta'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Blanco'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



77. dakikada Blanca'nın pasında topu önüne alan Nazım Sangare'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı



81. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında Hosseini'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

PEREIRA VE HOSSEINI DÖNDÜ

Trabzonspor'da kart cezaları nedeniyle MKE Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyen Majid Hosseini ile Galatasaray maçında yer almayan Joao Pereira Antalyaspor karşılaşmasıyla yeniden takıma döndü. Pereira ilk 11'de şans bulurken, Hosseini 21 kişilik kadroda yer aldı.

ANTALYASPOR 21 KİŞİLİK KADROYU DOLDURAMADI

Fraport TAV Antalyaspor sakat ve cezalı oyuncularının fazla olması nedeniyle Trabzonspor karşısına 16 kişilik kadroyla çıkabildi. Kırmızı-beyazlılarda cezalı Hakan Özmert ve Adis Jahovic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Ersan Gülüm, Fredy, Bahadır Öztürk, Ndinga, Harun Alpsoy ve Ondrej Celustka ile ülkesinden dönemeyen Charles kadroda yer almadı.

CAMPI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da Antalyaspor maçı öncesi üç sarı kart ile ceza sınırında yer alan savunma oyuncusu Gaston Campi, karşılaşmanın 83'üncü dakikasında gördüğü kart ile cezalı duruma düştü. Campi, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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