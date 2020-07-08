08 Temmuz 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (31. hafta)

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan 2 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor ise konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. İşte SÜper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 20:41
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 31. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 31. hafta

18- Ankaragücü 25 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 31. hafta

17- Rizespor 29 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 31. hafta

16- Konyaspor 30 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 31. hafta

15- Kayserispor 31 PUAN

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