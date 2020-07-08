İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (31. hafta)

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan 2 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor ise konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. İşte SÜper Lig'de güncel puan durumu...