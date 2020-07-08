08 Temmuz 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Trabzonspor-Antalyaspor maçından çarpıcı kareler

Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Trabzonspor evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 4 gol sesi çıkarken, karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İşte gol düellosuna sahne olan karşılaşmadan kareler...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 21:26
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Trabzonspor-Antalyaspor maçından çarpıcı kareler

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspo karşı karşıya geldi.

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Trabzonspor-Antalyaspor maçından çarpıcı kareler

Üç penaltının atıldığı dört gollü mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

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Trabzonspor-Antalyaspor maçından çarpıcı kareler

Bordo-mavililer bu sonuçla puanını 62'ye yükseltirken, lider Başakşehir ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

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Trabzonspor-Antalyaspor maçından çarpıcı kareler

İŞTE MAÇTAN KARELER...

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Trabzonspor-Antalyaspor maçından çarpıcı kareler
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