Süper Lig: Sivasspor 0-1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Konuk ekip deplasmanda rakibini 68. dakikada Acquah'ın attığı golle 1-0 kazandı.
Süper Lig'in 31. hafta maçında Demir Grup Sivasspor evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda karşılıklı atakların olduğu maçta 68. dakikada konuk ekipte Acquah sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor 54 puanda kalırken, Yeni Malatyaspor ise 29 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
11'inci dakikada Fatih'in pasında topla buluşan Mert Hakan ceza alanı dışından şutunu çekti, Farnolle üstüne gelen topu kornere çeldi.
14'üncü dakikada sağ kanattan Gökhan'ın içeriye kestiği topa uygun durumda Robin Yalçın vurdu. Yan direğe çarpan top auta gitti.
20'nci dakikada sağ kanattan Chebake'nin ceza sahasına ortaladığı topu kontrol eden Robin Yalçın bir kez daha şutunu çekti, kaleci Samassa iki hamlede topu kontrol etti.
34'üncü dakikada sağ kanatta Mert Hakan'ın ara pasında Yatabare topla buluştu. Yerden vuruşunda kaleci Farnolle'den seken topu Emre ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.
41'inci dakikada soldan Uğur'un pasını göğsüyle kontrol eden Emre, sol ayağı ile kaleyi denedi, top üstten auta gitti.
54'üncü dakikada Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte Yatabare uçarak kafa vuruşunu yaptı, top yan direğe çarparak auta gitti.
61'inci dakikada sağdan Goiano ortaladı, Fernando yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı, top auta gitti. Yardımcı hakem pozisyonda ofsayt bayrağı kaldırdı.
67'nci dakikada Umut Bulut'un bıraktığı topu kontrol eden Gökhan Töre rakibinden sıyrılıp kaleyi denedi, top üstten auta gitti.
68'inci dakikada orta alanda yaşanan büyük boşlukta topu önünde bulan Acquah, uzak mesafeden yerden sert vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
82'nci dakikada soldan Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında yaşanan karambolde Yatabare'nin vuruşu direkten döndü.
89'uncu dakikada Emre'nin ortaladığı topu arka direkte Yasin kontrol etti, sert vurdu üstten auta gitti.
SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Fatih, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare.
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Murat, Hadebe, Acquah, Donald, Chebake, Mina, Karim Hafes, Gökhan Töre, Umut Bulut.
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