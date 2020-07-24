24 Temmuz 2020, Cuma

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Beşiktaş'ta Caner Erkin takımdan ayrılıyor!

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
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Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 Giriş Tarihi: 24.07.2020

'ta sözleşmesi sona erecek ile yönetim arasındaki görüşmenin olumsuz sonuçlandığı ve tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

'ta yaprak dökümü devam ediyor... Loris Karius, Pedro Rebocho, Kevin-Prince Boateng, ve ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda 'ün Fenerbahçe ile anlaşması sonrası sözleşmesi sezon sonunda biten de takımdan ayrılıyor. beIN SPORTS'ta yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi ile Caner arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve tecrübeli sol bek takımdan ayrılma kararı aldı.

Canlı yayında açıkladı! haberin devamı

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