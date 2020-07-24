Beşiktaş'ta Caner Erkin takımdan ayrılıyor!

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek Caner Erkin ile yönetim arasındaki görüşmenin olumsuz sonuçlandığı ve tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü devam ediyor... Loris Karius, Pedro Rebocho, Kevin-Prince Boateng, ve Burak Yılmaz ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe ile anlaşması sonrası sözleşmesi sezon sonunda biten Caner Erkin de takımdan ayrılıyor. beIN SPORTS'ta yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi ile Caner arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve tecrübeli sol bek takımdan ayrılma kararı aldı.

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