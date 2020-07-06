Hatayspor Süper Lig için gün sayıyor

Ligde 32. hafta yapılan 3 maçta tamamlandı - Hatayspor, konuk ettiği Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü - Haftaya 2. giren Adana Demirspor, Altay ile 2-2 berabere kalarak üçüncülüğe geriledi, Giresunspor'u 2-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ikincilik koltuğuna oturd

Ligde haftanın kapanış gününde play-off mücadelesi veren Fatih Karagümrük, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Boluspor'u, ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, İstanbulspor'u, play-off hesapları yapan Akhisarspor ise Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk etti.

Günün ilk maçında Fatih Karagümrük, Boluspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Diğer karşılaşmalarda ise Akhisarspor Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 3-1, İstanbulspor ise Eskişehirspor'u 3-0 yendi.

Süper Lig'e yükselme yolunda büyük bir avantajı bulunan lider Hatayspor, son dakikalarda bulduğu golle Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Puanını 60'a çıkaran Akdeniz temsilcisi, son 2 haftaya üçüncü Adana Demirspor'un 5 puan önünde girdi.

Haftaya ikinci sırada giren Adana Demirpor, sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı. Rakibinin puan kaybettiği haftada hata yapmayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek ikinciliğe yükseldi.

Ligde 32. haftada oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Ekol Göz Menemenspor-Adanaspor: 4-2

Bursaspor-Altınordu:1-0

Hatayspor-Keçiörengücü: 1-0

Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2

Osmanlıspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 3-2

Adana Demirspor-Altay: 2-2

Fatih Karagümrük-Boluspor: 3-1

Akhisarspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 3-1

Eskişehirspor-İstanbulspor: 0-3

TFF 1. Lig'de 32. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. HATAYSPOR 32 17 9 6 43 26 17 60 2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 32 16 8 8 37 25 12 56 3. ADANA DEMİRSPOR 32 15 10 7 65 41 24 55 4. BURSASPOR 32 17 7 8 46 36 10 55 5. AKHİSARSPOR 32 15 9 8 42 35 7 54 6. FATİH KARAGÜMRÜK 32 14 11 7 50 36 14 53 7. ALTAY 32 13 12 7 46 35 11 51 8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 32 12 8 12 45 44 1 44 9. KEÇİÖRENGÜCÜ 32 11 11 10 26 25 1 44 10. GİRESUNSPOR 32 12 8 12 37 42 -5 44 11. EKOL GÖZ MENEMENSPOR 32 11 9 12 39 43 -4 42 12. İSTANBULSPOR 32 8 13 11 44 40 4 37 13. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 32 8 11 13 31 44 -13 35 14. ALTINORDU 32 7 12 13 33 42 -9 33 15. BOLUSPOR 32 5 15 12 27 40 -13 30 16. OSMANLISPOR 32 7 9 16 37 52 -15 27 17. ADANASPOR 32 3 12 17 29 50 -21 21 18. ESKİŞEHİRSPOR 32 7 6 19 34 55 -21 12

Not: Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer, Eskişehirspor'un ise 15 puanı silinmiştir.

- Gelecek haftanın programı

Ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Temmuz Cumartesi:

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

12 Temmuz Pazar:

17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)

17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)

17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

17.30 Adanaspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

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