Hatayspor Süper Lig için gün sayıyor
Ligde 32. hafta yapılan 3 maçta tamamlandı - Hatayspor, konuk ettiği Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü - Haftaya 2. giren Adana Demirspor, Altay ile 2-2 berabere kalarak üçüncülüğe geriledi, Giresunspor'u 2-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ikincilik koltuğuna oturd
Ligde haftanın kapanış gününde play-off mücadelesi veren Fatih Karagümrük, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Boluspor'u, ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, İstanbulspor'u, play-off hesapları yapan Akhisarspor ise Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk etti.
Günün ilk maçında Fatih Karagümrük, Boluspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Diğer karşılaşmalarda ise Akhisarspor Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 3-1, İstanbulspor ise Eskişehirspor'u 3-0 yendi.
Süper Lig'e yükselme yolunda büyük bir avantajı bulunan lider Hatayspor, son dakikalarda bulduğu golle Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Puanını 60'a çıkaran Akdeniz temsilcisi, son 2 haftaya üçüncü Adana Demirspor'un 5 puan önünde girdi.
Haftaya ikinci sırada giren Adana Demirpor, sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı. Rakibinin puan kaybettiği haftada hata yapmayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek ikinciliğe yükseldi.
Ligde 32. haftada oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Ekol Göz Menemenspor-Adanaspor: 4-2
Bursaspor-Altınordu:1-0
Hatayspor-Keçiörengücü: 1-0
Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2
Osmanlıspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 3-2
Adana Demirspor-Altay: 2-2
Fatih Karagümrük-Boluspor: 3-1
Akhisarspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 3-1
Eskişehirspor-İstanbulspor: 0-3
TFF 1. Lig'de 32. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|HATAYSPOR
|32
|17
|9
|6
|43
|26
|17
|60
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|32
|16
|8
|8
|37
|25
|12
|56
|3.
|ADANA DEMİRSPOR
|32
|15
|10
|7
|65
|41
|24
|55
|4.
|BURSASPOR
|32
|17
|7
|8
|46
|36
|10
|55
|5.
|AKHİSARSPOR
|32
|15
|9
|8
|42
|35
|7
|54
|6.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|32
|14
|11
|7
|50
|36
|14
|53
|7.
|ALTAY
|32
|13
|12
|7
|46
|35
|11
|51
|8.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|32
|12
|8
|12
|45
|44
|1
|44
|9.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|32
|11
|11
|10
|26
|25
|1
|44
|10.
|GİRESUNSPOR
|32
|12
|8
|12
|37
|42
|-5
|44
|11.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|32
|11
|9
|12
|39
|43
|-4
|42
|12.
|İSTANBULSPOR
|32
|8
|13
|11
|44
|40
|4
|37
|13.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|32
|8
|11
|13
|31
|44
|-13
|35
|14.
|ALTINORDU
|32
|7
|12
|13
|33
|42
|-9
|33
|15.
|BOLUSPOR
|32
|5
|15
|12
|27
|40
|-13
|30
|16.
|OSMANLISPOR
|32
|7
|9
|16
|37
|52
|-15
|27
|17.
|ADANASPOR
|32
|3
|12
|17
|29
|50
|-21
|21
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|32
|7
|6
|19
|34
|55
|-21
|12
Not: Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer, Eskişehirspor'un ise 15 puanı silinmiştir.
- Gelecek haftanın programı
Ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:
11 Temmuz Cumartesi:
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)
12 Temmuz Pazar:
17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)
17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)
17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)
17.30 Adanaspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)
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