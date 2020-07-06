06 Temmuz 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Hatayspor Süper Lig için gün sayıyor

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Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 Giriş Tarihi: 06.07.2020

Ligde 32. hafta yapılan 3 maçta tamamlandı - , konuk ettiği Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü - Haftaya 2. giren , Altay ile 2-2 berabere kalarak üçüncülüğe geriledi, Giresunspor'u 2-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ikincilik koltuğuna oturd

Ligde haftanın kapanış gününde play-off mücadelesi veren Fatih Karagümrük, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Boluspor'u, ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, İstanbulspor'u, play-off hesapları yapan Akhisarspor ise Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk etti.

Günün ilk maçında Fatih Karagümrük, Boluspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Diğer karşılaşmalarda ise Akhisarspor Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 3-1, İstanbulspor ise Eskişehirspor'u 3-0 yendi.

Süper Lig'e yükselme yolunda büyük bir avantajı bulunan lider , son dakikalarda bulduğu golle Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Puanını 60'a çıkaran Akdeniz temsilcisi, son 2 haftaya üçüncü 'un 5 puan önünde girdi.

Haftaya ikinci sırada giren Adana Demirpor, sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı. Rakibinin puan kaybettiği haftada hata yapmayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek ikinciliğe yükseldi.

Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı

Ligde 32. haftada oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Ekol Göz Menemenspor-Adanaspor: 4-2

-Altınordu:1-0

Hatayspor-Keçiörengücü: 1-0

Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2

Osmanlıspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 3-2

Adana Demirspor-Altay: 2-2

Fatih Karagümrük-Boluspor: 3-1

Akhisarspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 3-1

Eskişehirspor-İstanbulspor: 0-3

TFF 1. Lig'de 32. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
--------------------------------------------------------
1.HATAYSPOR32179643261760
2.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR32168837251256
3.ADANA DEMİRSPOR321510765412455
4.BURSASPOR32177846361055
5.AKHİSARSPOR3215984235754
6.FATİH KARAGÜMRÜK321411750361453
7.ALTAY321312746351151
8.CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR32128124544144
9.KEÇİÖRENGÜCÜ321111102625144
10.GİRESUNSPOR32128123742-544
11.EKOL GÖZ MENEMENSPOR32119123943-442
12.İSTANBULSPOR32813114440437
13.EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR32811133144-1335
14.ALTINORDU32712133342-933
15.BOLUSPOR32515122740-1330
16.OSMANLISPOR3279163752-1527
17.ADANASPOR32312172950-2121
18.ESKİŞEHİRSPOR3276193455-2112

Not: Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer, Eskişehirspor'un ise 15 puanı silinmiştir.

- Gelecek haftanın programı

Ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Temmuz Cumartesi:

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

12 Temmuz Pazar:

17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)

17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)

17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

17.30 Adanaspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)


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