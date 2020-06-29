29 Haziran 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni oranlar

Şampiyonluk oranları güncellendi!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 29.06.2020

Süper Lig'in 29. hafta maçlarının zirveyi ilgilendiren karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte yeni oranlar...

Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı. Karşılaşmaların ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak haftayı bir puanla kapatan 'in 1.75'lik oranı 1.50'ye geriledi. 'un oranı ise 1.90'dan 2.20'ye geriledi.

İşte şampiyonluk oranları

1.50 Başakşehir

2.20 Trabzonspor

50.00 Galatasaray

60.00

500.00 Beşiktaş

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