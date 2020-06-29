Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni oranlar

Süper Lig'in 29. hafta maçlarının zirveyi ilgilendiren karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte yeni oranlar...

Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı. Karşılaşmaların ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak haftayı bir puanla kapatan Başakşehir'in 1.75'lik oranı 1.50'ye geriledi. Trabzonspor 'un oranı ise 1.90'dan 2.20'ye geriledi.



İşte şampiyonluk oranları



1.50 Başakşehir

2.20 Trabzonspor

50.00 Galatasaray

60.00 Sivasspor

500.00 Beşiktaş

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