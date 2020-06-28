Sivasspor-Kayserispor | CANLI
Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk adaylarından Sivasspor sahasında düşme hattındaki Kayserispor'u ağırlıyor. İki takımda da hedef mutlak 3 puan kazanmak. Zirve yarışını ve düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmanın tüm detayları aspor.com.tr'de...
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Sivasspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 53 puanla 3. sırada yer alırken, düşme hattındaki Kayserispor ise 28 puanla 17. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 4-1 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.
SİVASSPOR-KAYSERİSPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih Aksoy, Cluademir, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare.
Kayserispor: Lung, Djedje, Sapunaru, Diego, Hasan, Mesanovic, Rienstra, Mensah, Campanharo, Pedro Henrique, Kravets.
SİVASSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sivasspor-Kayserispor maçı saat 18.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
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