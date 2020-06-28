28 Haziran 2020, Pazar

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Sivasspor-Kayserispor | CANLI

Sivasspor-Kayserispor | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

'in 29. haftasında şampiyonluk adaylarından sahasında düşme hattındaki 'u ağırlıyor. İki takımda da hedef mutlak 3 puan kazanmak. Zirve yarışını ve düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmanın tüm detayları aspor.com.tr'de...

'de 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem yönetiyor. Sivasspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 53 puanla 3. sırada yer alırken, düşme hattındaki Kayserispor ise 28 puanla 17. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 4-1 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.

SİVASSPOR-KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih Aksoy, Cluademir, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare.

Kayserispor: Lung, Djedje, Sapunaru, Diego, Hasan, Mesanovic, Rienstra, Mensah, Campanharo, Pedro Henrique, Kravets.

SİVASSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Kayserispor maçı saat 18.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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